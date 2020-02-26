В Москве рассказали о ситуации с проверкой людей на коронавирус

Департамент транспорта Москвы заявил, что в столичном общественном транспорте проверяют всех людей с симптомами коронавируса, а не избирательно лишь граждан КНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что посольство Китая направило письмо московскому правительству, в котором призывает прекратить проверки китайских граждан в общественном транспорте. А также дипломаты попросили «не принимать чрезвычайные меры, чтобы предпринятые меры действовали в духе договоренности лидеров» КНР и РФ и «отвечали достойному уровню двусторонних отношений».

«Проверяем всех, никакого избирательного отношения к гражданам КНР нет», — ответили в департаменте.

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