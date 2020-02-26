В Ульяновске подросток ранил учительницу ножом

В Ульяновске местный школьник напал с кухонным ножом на учительницу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Как отмечается, 15-летний подросток ранил 59-летнего педагога. Инцидент произошел в среду, 26 февраля.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В настоящее время злоумышленник задержан. На месте происшествия работают оперативники.

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