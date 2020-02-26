В Ульяновске подросток ранил учительницу ножом
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В Ульяновске местный школьник напал с кухонным ножом на учительницу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Как отмечается, 15-летний подросток ранил 59-летнего педагога. Инцидент произошел в среду, 26 февраля.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
В настоящее время злоумышленник задержан. На месте происшествия работают оперативники.
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