Россияне смогут вернуть деньги за туры в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса

Россияне из-за коронавируса смогут вернуть деньги за путевки в Италию, Южную Корею и Иран или обменять туры, сообщила РИА «Новости» исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

Также Ростуризм рекомендует россиянам не ездить в эти страны, а туроператорам — предлагать клиентам более безопасные направления, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

По последним данным, в Италии заразились более 320 человек, в Южной Корее — 1146, в Иране — 95.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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