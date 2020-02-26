В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса

Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве проводится масштабное уничтожение грызунов и отлов диких животных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает РИА «Новости».

По словам Андреевой, московские власти делают все возможное, чтобы не допустить попадание коронавируса в город. В столичных аэропортах усилен контроль, проверяются все прилетевшие из Китая. Она добавила, что население адекватно воспринимает происходящее, потому что никто не хочет заболеть.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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