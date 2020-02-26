Россия направила КНДР тест-системы лабораторной диагностики коронавируса

Россия передала Северной Корее 1500 тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД РФ.

Отмечается, что тест-системы на определение наличия инфекции COVID-19 были переданы по просьбе Пхеньяна.

В ведомстве надеются, что данный шаг позволит улучшить методы по предотвращению проникновения заболевания в Северную Корею.

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