Россия направила КНДР тест-системы лабораторной диагностики коронавируса
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Россия передала Северной Корее 1500 тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД РФ.
Отмечается, что тест-системы на определение наличия инфекции COVID-19 были переданы по просьбе Пхеньяна.
В ведомстве надеются, что данный шаг позволит улучшить методы по предотвращению проникновения заболевания в Северную Корею.
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