В Москве уголовное дело о побоях возбудили с седьмой попытки
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В Москве полиция возбудила уголовное дело об избиении с седьмой попытки, передает РЕН.
В мае 2018 года незнакомец избил москвича в результате дорожного конфликта. Врачи определили у потерпевшего перелом челюсти и сотрясение мозга.
Однако отмечается, что с тех пор полиция шесть раз выносила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
25 февраля 2020 года полиция наконец приняла заявление и завела дело по статье «Побои». Причины такого решения не уточняются.
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