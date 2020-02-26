В Москве уголовное дело о побоях возбудили с седьмой попытки

В Москве полиция возбудила уголовное дело об избиении с седьмой попытки, передает РЕН.

В мае 2018 года незнакомец избил москвича в результате дорожного конфликта. Врачи определили у потерпевшего перелом челюсти и сотрясение мозга.

Однако отмечается, что с тех пор полиция шесть раз выносила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

25 февраля 2020 года полиция наконец приняла заявление и завела дело по статье «Побои». Причины такого решения не уточняются.

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