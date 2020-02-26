Умер директор департамента финансового планирования Минобороны Максим Лоскутов

В возрасте 49 лет скончался директор департамента финансового планирования Министерства обороны РФ Максим Лоскутов, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, Лоскутов умер от острой сердечной недостаточности 25 февраля.

Известно, что Лоскутов находился на государственной гражданской службе в Минобороны с 2013 года. Он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени, почетной грамотой президента РФ, а также был членом Наблюдательного совета ЦСКА.