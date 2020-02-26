Суд приговорил к 4 годам колонии вербовщика «Правого сектора»* Пирожка

Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии вербовщика «Правого сектора» (организация запрещена в России)* за формирование отряда для помощи украинским силовикам в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по столице.

Как отмечается, Игорь Пирожок по прозвищу Роман Чирка был задержан в апреле 2019 года. Он возглавлял отряд «Хорти» («Борзые»), который вел разведывательную и диверсионно-террористическую деятельность на территории РФ и в Донбассе.

В январе 2018 года в Москве он пытался завербовать двух человек, однако те заявили на него в правоохранительные органы.

Пирожка осудили по статьям «Организация и участие в деятельности экстремистской организации», «оправдание террористической деятельности». Он приговорен к 4 годам колонии общего режима. Кроме того, он лишен права на пользование интернетом и введение групп в течение трех лет.

«Правый сектор» (организация запрещена в России)* — запрещенная на территории РФ экстремистская организация.

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