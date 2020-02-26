Задержанные в Саратове подростки намеревались убить около 40 человек

Федеральная служба безопасности опубликовала видео с двумя задержанными в Саратове подростками, на котором один из них заявил о планах убить «примерно 40 человек», передает РИА «Новости».

Ранее силовики задержали двух подростков 2005 года рождения, которые намеревались совершить нападение на образовательные учреждения в Саратове.

«Мне все ровно... Игорь [другой задержанный] примерно рассчитывал на сорок человек», — сказал задержанный по имени Евгений.

Он также рассказал следователям, что начал планировать атаку из мести.

По словам другого подростка, Игоря, нападение они хотели совершить в мае текущего года.

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