Задержанные в Саратове подростки намеревались убить около 40 человек
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Федеральная служба безопасности опубликовала видео с двумя задержанными в Саратове подростками, на котором один из них заявил о планах убить «примерно 40 человек», передает РИА «Новости».
Ранее силовики задержали двух подростков 2005 года рождения, которые намеревались совершить нападение на образовательные учреждения в Саратове.
«Мне все ровно... Игорь [другой задержанный] примерно рассчитывал на сорок человек», — сказал задержанный по имени Евгений.
Он также рассказал следователям, что начал планировать атаку из мести.
По словам другого подростка, Игоря, нападение они хотели совершить в мае текущего года.
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