Жителя Тувы принудительно поместили на карантин после поездки через КНР

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Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с... Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с...
Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с...
NEXU Science Communication/Reuters

Жителя Тувы принудительно поместили на карантин с подозрением на коронавирус из-за непрекращающегося кашля, мужчина недавно побывал Гонконге и Пекине. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

«Из зала суда принудительно помещен под медицинское наблюдение в инфекционную больницу гражданин Тувы, который недавно вернулся из путешествия на острове Бали, возвращался через Гонконг и город Пекин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, вернувшись на родину, мужчина обратился в терапевтический участок с жалобами на непрерывный сухой кашель и признаки ОРВИ в течение долгого периода.

По данным ведомства, россиянин ранее был помещен в 14-дневный карантин, его проверили на наличие коронавируса, однако пациент вскоре покинул больницу, не дождавшись результатов анализов.

В Роспотребнадзоре заявили, что в настоящее время в Туве нет лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

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