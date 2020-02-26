В Кабардино-Балкарии уволят врачей за застолье на работе

В Кабардино-Балкарии руководство Терской районной больницы и поликлиники уволят за то что, врачи устроили застолье в кабинете в рабочее время. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором врачи больницы обедают на рабочем месте в то время, как в коридоре их ждут пациенты с больными детьми. Автор ролика, у ребенка которой была высокая температура, заявила, что врачи употребляли шампанское и убрали бутылку, когда заметили камеру.

В местном минздраве назвали произошедшее неприемлемым. После проведения проверки была уволена заведующая педиатрическим отделением, остальные сотрудницы отделения получили выговоры с занесением в личное дело.

Кроме того, в среду, 26 февраля, будет расторгнут трудовой договор с руководителем Центральной районной больницы Терского района.

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