В Москве в среду прогнозируется до +3°C

В Москве в среду, 26 февраля, ожидается до +3°C, гласят данные Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, в столице будет облачная погода с дождем и мокрым снегом.

Днем температура воздуха в Москве составит от +1°C до +3°C, а ночью будет варьироваться от -1°C до +1°C.

Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит 732 мм рт ст.

С более подробным прогнозом погоды можно ознакомиться на странице погоды.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Синоптики рассказали о погоде в первый день весны

— Верба необычно рано зацвела в Приморье

— В Москве задержано и отменено 20 рейсов