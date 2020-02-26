В Москве в среду прогнозируется до +3°C
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В Москве в среду, 26 февраля, ожидается до +3°C, гласят данные Гидрометцентра России.
По прогнозам синоптиков, в столице будет облачная погода с дождем и мокрым снегом.
Днем температура воздуха в Москве составит от +1°C до +3°C, а ночью будет варьироваться от -1°C до +1°C.
Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Атмосферное давление составит 732 мм рт ст.
С более подробным прогнозом погоды можно ознакомиться на странице погоды.
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