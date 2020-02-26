В Госдуме хотят поддержать идею об уничтожении незаконного алкоголя

Парламентарии планируют поддержать законопроект российского правительства об уничтожении контрафактной алкогольной продукции, пишут «Известия».

Проект «О внесении изменений в статью 25 закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» разрабатывался по инициативе Минфина. В рамках него предлагается уничтожать любой незаконный алкоголь, выявленный во время рейдов МВД, таможенной службы и властей.

Госдума должна рассмотреть соответствующий проект в марте. Однако против него пока выступают во фракции КПРФ и ЛДПР. В политпартиях полагают, что нельзя уничтожать то, что может быть полезно в переработке.

В «Единой России» отметили, что если незаконную алкогольную продукцию не забирать, то она вновь может появиться на прилавках или стать предметом спекуляций. Положительно отнеслись к инициативе и в «Справедливой России».

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