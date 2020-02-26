Россия попросила Госдеп США смягчить тюремный режим для россиянина Бута

Российское посольство в США направило в Госдеп ноту с требованием смягчить тюремный приговор россиянина Виктора Бута, отбывающего наказание в спецблоке тюрьмы «Мэрион» в Иллинойсе по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию.

Представительство России потребовало «отменить необоснованно жесткие меры», которые применены к россиянину.

Также отмечается, что российские дипломаты намерены в скором времени навестить Бута в тюрьме.

В начале марта 2018 года в США приговоренный к 25 годам тюрьмы Бут, которого обвинили в планировании убийства американских граждан, рассказал о десятилетии, которое он провел в заключении. По его словам, больше всего его поддерживают любовь близких, любимых, друзей и Родина.

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