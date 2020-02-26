Все школы Хабаровска и Комсомольска «заминировали»

Школьников Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре срочно эвакуируют из-за сообщения о заложенных бомбах в зданиях учреждений. Об этом сообщает РИА «Новости».

По состоянию на 09.00 (02.00 мск) сигналы о минировании получили все школы Хабаровска. После этого было решено вывести детей и работников образовательных учреждений из зданий.

Также подобные сообщения поступили во все 37 школ Комсомольска-на-Амуре, в связи с чем также началась эвакуация.

Известно, что специалисты уже проверяют здания на наличие взрывоопасных веществ и объектов.

Ранее первый зампред парламентского комитета по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков рассказал «Газете.Ru», что депутаты ГД ланируют скорректировать статью 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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