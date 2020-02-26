Верба необычно рано зацвела в Приморье

Сотрудники нацпарка «Земля леопарда» Приморья рассказали, что заметили раннее цветение вербы. Об этом пишут «Известия».

По их мнению, цветение вербы в феврале является необычным явлением, так как она обычно распускается в марте. Они предполагают, что раннее цветение вербы связано с аномально теплой погодой зимой 2019-2020 года.

По данным синоптиков, температура воздуха в Приморье выше климатической нормы на 5°C.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Ленинградском зоопарке из-за аномально теплой погоды проснулись сурки