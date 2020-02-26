Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17

Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Отмечается, что имена и фамилии 12 свидетелей, вероятно, будут анонимными из-за «значительных рисков». Еще для одного свидетеля просьба сохранить в тайне личность пока была отклонена.

В имеющимся у канала списке свидетелей под номерами с буквой V, которые нуждаются в анонимности, прописан знак X. Точное значение этого знака телеканал объяснить не может.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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