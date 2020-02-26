Труп нашли в чане с водой в центре Москвы

Мужское тело было обнаружено в чане с водой в центре российской столицы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на правоохранительные органы города.

Труп был найден руководителем ремонтных работ в здании в Бригадирском переулке в понедельник, 24 февраля. По предварительным данным, погибшим был 38-летний рабочий из Рязанской области.

После случившегося на место приехали специалисты. Они не обнаружили следов насильственной смерти. После этого тело погибшего направили в морг.

В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливает Следственный комитет.

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