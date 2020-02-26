В Подмосковье загорелся склад с резиновыми изделиями

Склад с резиновыми изделиями горит подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сигнал о пожаре поступил в оперативную часть после полуночи. Уточняется, что загорелось здание в поселке Новый.

В настоящее время площадь возгорания составляет около 4 тыс. кв. м.

На ликвидацию пожара привлечены 21 единица спецтехники и 73 спасателя.

Другой информации о пожаре пока нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зерновой склад загорелся под Тулой

— При пожаре в бане в Подмосковье погибли два человека

— В Подмосковье горит склад