В Подмосковье загорелся склад с резиновыми изделиями
Склад с резиновыми изделиями горит подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Сигнал о пожаре поступил в оперативную часть после полуночи. Уточняется, что загорелось здание в поселке Новый.
В настоящее время площадь возгорания составляет около 4 тыс. кв. м.
На ликвидацию пожара привлечены 21 единица спецтехники и 73 спасателя.
Другой информации о пожаре пока нет.
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