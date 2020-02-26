Определены сроки доступности вакцины от коронавируса для широкого применения

Глава Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что вакцина от коронавируса может стать доступной через год или полтора, цитирует РИА «Новости».

По его прогнозам, в течение полутора месяцев сыворотку начнут испытывать на людях в США. Первая фаза испытания продлится около тех месяцев и далее наступи вторая фаза, в рамках которой вакцину будут испытывать на 45 людях.

«Даже если все делать со скоростью ракеты, то это займет 6-8 месяцев», — отметил Фаучи.

По последним данным, общее число зараженных вирусом по всему миру составляет свыше 80 тысяч человек. При это смогли излечиться 27 881 человек, погибли — 2 705.

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