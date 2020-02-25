Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 2450

Число зараженных коронавирусом за пределами КНР достигло 2459 человек. Об этом сообщаетРИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 390 человек.

Уточняется, что случаи заражения за пределами КНР на сегодняшний день зафиксированы в 33 странах. Общее число смертей составляет 34, при этом за последние сутки скончались 11 человек.

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