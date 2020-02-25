Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 2450
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Число зараженных коронавирусом за пределами КНР достигло 2459 человек. Об этом сообщаетРИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Так, число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 390 человек.
Уточняется, что случаи заражения за пределами КНР на сегодняшний день зафиксированы в 33 странах. Общее число смертей составляет 34, при этом за последние сутки скончались 11 человек.
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