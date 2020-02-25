Американского студента обвиняют в нападении на полицейского в Москве
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Студенту из США Тревору Риду предъявлено обвинение в нападении на сотрудника полиции в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Отмечается, что в отношении Рида возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его жизни или здоровья».
В настоящее время Рид находится под стражей.
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