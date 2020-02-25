Ураганный ветер нанес Ставрополью ущерб на 60 млн рублей

Ураганный ветер повредил около сотни жилых домов в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба губернатора региона.

По предварительным оценкам, ущерб от стихии составляет около 60 млн рублей, говорится в сообщении. По последней информации, ущерб нанесен жилым домам, в том числе многоквартирным, а также школам, детским садам, объектам спорта и здравоохранения.

Сильнее всего от стихии пострадали Буденновский район, Советский и Нефтекумский городские округа, отмечают в пресс-службе. Отмечается, что в данных муниципалитетах вводится режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий сильного ветра.

Кроме того, двум жителям региона потребовала медицинская помощь, отмечается в сообщении. В настоящее время их жизни ничто не угрожает.

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