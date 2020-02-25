Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 300 человек

Более 300 случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировано на территории Италии, сообщает ANSA.

По последней информации, коронавирус подтвержден у 322 человек на территории страны, число погибших возросло до 11 человек.

В настоящее время уровень смертности от вируса в Италии составляет 2-3%, заявил директор департамента инфекционных заболеваний Национального института здоровья Джованни Резца. Он подчеркнул, что летальные случаи зафиксированы среди пожилого населения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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