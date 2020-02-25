Лавров назвал «больными» грузинских журналисток

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко отреагировал на неуместное поведение грузинских журналисток. Видеозапись произошедшего опубликована на странице издания iPress Ge в Youtube.

На записи видно, что грузинские журналистки толкаются и перебивают друг друга, пытаясь задать Лаврову вопросы.

«Вы больные, девочки», — оценил ситуацию Лавров, его ответ слышен на записи.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток, набросившихся на российскую делегацию в Отделении ООН в Женеве.

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