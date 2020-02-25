Магистральный газопровод прорвало в Пермском крае
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Прорыв магистрального газопровода «Ямбург - Елец-2» с факельным горением произошел в Пермском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газопровод прорвало в 12 км от Средней Усьвы, заявили в экстренных службах. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы населенному пункту нет.
В настоящее время аварийный участок перекрыт, подача газа осуществляется по резервной схеме, отметил представитель экстренных служб.
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