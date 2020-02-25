Старейший американский гангстер умер в возрасте 103 лет

Старейший американский гангстер Джон Сонни Франчезе скончался в Нью-Йорке в возрасте 103 лет, сообщает Sky News.

Франчезе был вовлечен в организованную преступность в возрасте 33 лет, до 1990-х он являлся вторым человеком в иерархии мафиозной семьи Коломбо в Нью-Йорке. Он заявлял о своей причастности к многочисленным убийствам.

Гангстер был неоднократно судим, в последний раз он освободился из тюрьмы в 2017 году. На момент освобождения являлся старейшим заключенным в США.

Франчезе скончался в госпитале в Нью-Йорке, у него остались три сына, две дочери и несколько внуков и правнуков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Во Франции умер гангстер Жак Эмбер, про которого сняли фильм «Бессмертный»