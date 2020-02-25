Помпео обвинил Иран в сокрытии информации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана могут скрывать данные о масштабах вспышки коронавируса, передает Reuters
«США крайне озабочены информацией о том, что иранский режим мог скрыть важные подробности по поводу вспышки коронавируса», - заявил Помпео.
По его данным, Иран находтся на втором месте после Китая по числу лиц, скончавшихся в результате заражения коронавирусом.
Он призвал все страны «рассказывать правду» об эпидемии и сотрудничать с международными организациями.
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