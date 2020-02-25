Сына местного предпринимателя расстреляли под Воронежем

Тело молодого человека 23-х лет с множественными огнестрельными ранениями обнаружено в Воронежской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, мужчина был убит при выезде из собственного дома, его тело обнаружено в автомобиле. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным средств массовой информации, молодой человек был сыном местного предпринимателя, сообщает «Интерфакс».

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