Захарова рассказала о нападении грузинских журналистов на делегацию РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток, набросившихся на российскую делегацию в Отделении ООН в Женеве. Свой комментарий дипломат разместила на странице в Facebook.
По словам Захаровой, журналистки из Грузии пытались пробиться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, при этом вели себя крайне агрессивно: «кричали, пихались, толкались».
«Нас с коллегой «зацепило», но шеф не пострадал», — отметила Захарова.
Дипломат прикрепила к посту фотографии, на которых видно гематому и царапину, оставленные сотрудницами СМИ. Целью буйных журналисток был вопрос к Лаврову, собирается ли он приехать в Тбилиси.
«Это уже помрачение разума какое-то, так поставить себя в зависимость от приезда или неприезда. Но показательнее всего, что они же, задавая вопросы Лаврову на русском, по-английски кричали «don't touch me». Стиль «Саакашвили, падающий на землю под обстрелом российской авиации»», — подчеркнула дипломат.
По ее мнению, такое поведение свидетельствует о потере всяческого достоинства.
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