Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Швейцарии

Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден на территории Швейцарии, сообщает Blick со ссылкой на федеральное правительство.

Отмечается, что положительный результат теста на COVID-19 зафиксирован у одного человека в италоязычном кантоне Тичино на юге страны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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