Полицейский ранил пассажирку такси в Ростовской области
Сотрудник транспортной полиции открыл стрельбу во время дорожного конфликта и ранил 17-летнюю пассажирку такси в Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
По данным ведомства, полицейский вступил в конфликт с водителем такси и открыл стрельбу из травматического оружия. Одна пуля рикошетом попала в пассажирку.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудник полиции отстранен от работы, ему грозит увольнение из внутренних органов.
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