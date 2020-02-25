Полицейский ранил пассажирку такси в Ростовской области

Сотрудник транспортной полиции открыл стрельбу во время дорожного конфликта и ранил 17-летнюю пассажирку такси в Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным ведомства, полицейский вступил в конфликт с водителем такси и открыл стрельбу из травматического оружия. Одна пуля рикошетом попала в пассажирку.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудник полиции отстранен от работы, ему грозит увольнение из внутренних органов.

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