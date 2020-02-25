Пассажирка набросилась на таксиста из-за отказа вести ребенка без детского кресла

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В сети появилась видеозапись из башкирского такси, на котором видно, как пассажирка накинулась на водителя из-за его отказа вести ребенка без детского кресла.

Из диалога таксиста с женщиной понятно, что она заказала машину и не уточнила, что с ней поедут два ребенка младше семи лет. Когда водитель отказался выполнить заказ из-за отсутствия дополнительного детского кресла, женщина начала сыпать в его адрес обвинениями.

Затем она позвонила в диспетчерскую службу, чтобы вызвать другое такси, однако о том, что с ней дети вновь умолчала.

Когда водитель попытался вмешаться в разговор с диспетчерской и сообщить, что поедут два маленьких ребенка, женщина громко заявила: «У меня нет детей!». После уточняющего вопроса таксиста на эту тему она накинулась на него с кулаками и угрозами. Ребенок жалобно попросил маму выйти из машины. В этот момент ролик прерывается.

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