Минимум двое россиян находятся в закрытом на карантин отеле на Канарах
По меньшей мере двое граждан России находятся в отеле, закрытом на карантин из-за опасности коронавируса нового типа, на Канарских островах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на почетного консула России на Канарах Гонсало Параду.
С консульством связалась пара находящихся в отеле россиян, заявил Парада. Он отметил, что информация о других гражданах России на территории закрытого на карантин отела на данный момент отсутствует.
По словам консула, в настоящее время в отеле проводятся медицинские проверки, гостей просят оставаться в номерах.
Отель в Адехе на острове Тенерифе был помещен на карантин после выявления у постояльца из Италии коронавируса нового типа.
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