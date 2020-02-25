Глава СНБО Украины заявил, что не любит слово «Донбасс»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что не любит слово «Донбасс», сообщает Liga.net.

По его мнению, слово «Донбасс» является элементом гибридной войны.

«Мне очень не нравится слово Донбасс. Это один из элементов гибридной войны... Потом они говорят, что это какая-то отдельная нация - жители Донбасса. Они нам такие лингвистические штуки забрасывают, а мы пользуемся», — заявил Данилов.

Он подчеркнул, что жители Донбасса — такие же украинцы, как жители другой части страны