Полиция Украины возбудила дело против продюсера телеканала за слова о языке

Украинская полиция возбудила уголовное дело в отношении продюсера телеканала «1+1» Алены Еремеевой после ее высказывания о сложностях съемки сериалов на украинском языке. Об этом сообщил депутат Верховной рад от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности», следует из опубликованного депутатом фото ответа полиции. В случае признания вины Еремеевой грозит до пяти лет тюрьмы с лишением права работы на определенных должностях.

Ранее продюсер заявляла, что телеканал подготовил к весеннему сезону ряд сериалов на русском языке. Она объяснила, что драмы на украинском языке пользуются меньшей популярностью у аудитории. На основании данного заявления партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обратилась в полицию.

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