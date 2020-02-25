Член парламента Ирана сообщил о заражении коронавирусом
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Член иранского парламента Махмуд Садеки сообщил о заражении коронавирусом нового типа. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.
«Мой тест на коронавирус оказался положительным», — написал Садеки. Он добавил, что не питает надежды на выживание.
Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом нового типа в Иране достигло 95 человек. Вирус был выявлен также у заместителя министра здравоохранения страны Ираджа Харирчи.
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