Член парламента Ирана сообщил о заражении коронавирусом

Член иранского парламента Махмуд Садеки сообщил о заражении коронавирусом нового типа. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Мой тест на коронавирус оказался положительным», — написал Садеки. Он добавил, что не питает надежды на выживание.

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом нового типа в Иране достигло 95 человек. Вирус был выявлен также у заместителя министра здравоохранения страны Ираджа Харирчи.

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