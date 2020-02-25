Среди находящихся в Италии россиян зараженных коронавирусом нет

<img src="//img.gazeta.ru/files3/277/11769277/Depositphotos_12638571_l-2015-pic905-895x505-63929.jpg">

Случаев заражения коронавирусом нового типа среди россиян, находящихся в Италии, не выявлено. Об этом сообщает посольство России в Италии на официальной странице в Twitter.

На данный момент граждане России не обращались в посольство и генеральные консульства по этому вопросу, говорится в сообщении.

Кроме того, дипломатическое представительство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в очаги распространения коронавируса, среди которых выделяются Ломбардия, Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Еще один человек стал жертвой коронавируса в Италии

— Все школы закрыли в Венеции из-за коронавируса

— Из-за коронавируса закрыты Кафедральный собор Милана и базилика Сан-Марко в Венеции