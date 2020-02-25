Среди находящихся в Италии россиян зараженных коронавирусом нет
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Случаев заражения коронавирусом нового типа среди россиян, находящихся в Италии, не выявлено. Об этом сообщает посольство России в Италии на официальной странице в Twitter.
На данный момент граждане России не обращались в посольство и генеральные консульства по этому вопросу, говорится в сообщении.
Кроме того, дипломатическое представительство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в очаги распространения коронавируса, среди которых выделяются Ломбардия, Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье.
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