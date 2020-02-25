Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального «авторитета» Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

Как отмечается, Газзаев заключен под стражу на два месяца, до 25 апреля.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Вячеслав Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Он скончался от полученных ранений через два месяца. В то время Япончик «занимал высшую ступень в преступной иерархии, имея статус «вора в законе».

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