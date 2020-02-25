Синоптики рассказали о погоде в первый день весны

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какая погода ожидает жителей столицы 1 марта. Об этом сообщает агентство «Москва».

Так, в первый день весны ожидается теплая солнечная погода. По словам специалиста, днем столбики термометров поднимутся до +6°C, осадков не будет.

При этом накануне ночью, с 29 февраля на 1 марта, ожидается мороз до -8°C.

Самым неприятным днем перед приходом весны, предположительно, окажется 28 февраля.

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