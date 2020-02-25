Хорватия подтвердила первый случай заражения коронавирусом
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В Хорватии подтвержден первый случай заражения коронавирусом, передает ReutersТАССРИА «Новости» со ссылкой на хорватского премьер-министра Андрея Пленковича.
Ранее в Италии были обнаружены более 200 случаев заражения. Хорватия заявляла, что предпринимает все необходимые меры и усиливает пограничный контроль.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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