Хорватия подтвердила первый случай заражения коронавирусом

В Хорватии подтвержден первый случай заражения коронавирусом, передает ReutersТАССРИА «Новости» со ссылкой на хорватского премьер-министра Андрея Пленковича.

Ранее в Италии были обнаружены более 200 случаев заражения. Хорватия заявляла, что предпринимает все необходимые меры и усиливает пограничный контроль.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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