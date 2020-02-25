В Азербайджане госпитализированы четыре человека с подозрением на коронавирус
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В Баку госпитализированы четыре человека с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает издание Oxu.az со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.
Как отмечается, все четверо человек являются гражданами Ирана. В настоящее время все они находятся под наблюдением врачей.
Известно, что молодые люди в возрасте 19-21 лет приехали в азербайджанскую столицу несколько дней назад из иранской республики.
Ранее сообщалось о двух госпитализированных с признаком на коронавирус, среди них был один гражданин Азербайджана.
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