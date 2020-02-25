В Махачкале загорелся офисный павильон рядом с ТЦ

В Махачкале загорлся павильон возле торгового центра «Пассаж», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По информации пресс-службы, площадь пожара — 500 квадратных метров. Пожар произошел близ торгового центра «Пассаж» на улице М. Ярагского.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Как сообщается, пожар ликвидирован на третьем и четвертом этажах здания, но огонь по наружной обшивке распространился до 9 этажа.

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