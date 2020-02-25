В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 95

Число заразившихся коронавирусом людей в Иране выросло до 95, из них 15 человек погибли. Об этом сообщает телеканал IRINN со ссылкой на представитель министерства здравоохранения страны Киануша Джаханпура.

Ранее сообщалось, что в республике зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом, из них — 12 со смертельным исходом.

Иранский президент Хасан Роухани также заявлял о применении вооруженных сил в борьбе с эпидемией нового типа коронавируса COVID-2019.

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