В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 95
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Число заразившихся коронавирусом людей в Иране выросло до 95, из них 15 человек погибли. Об этом сообщает телеканал IRINN со ссылкой на представитель министерства здравоохранения страны Киануша Джаханпура.
Ранее сообщалось, что в республике зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом, из них — 12 со смертельным исходом.
Иранский президент Хасан Роухани также заявлял о применении вооруженных сил в борьбе с эпидемией нового типа коронавируса COVID-2019.
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