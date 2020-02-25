В буфете Госдумы появилось специальное меню в честь Масленицы

В буфете Государственной думы появилось специальное праздничное меню с блинами в честь Масленицы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, блины для депутатов и сотрудников Госдумы будут готовить специальные повара-блинопеки вплоть до 28 февраля.

В соответствующем меню есть тонкий блин за 75 рублей, заварной стоит 55 рублей. Кроме того, к блинам можно приобрести начинку: красную икру (65 рублей), слабосоленую семгу (73 рубля), селдь (25 рублей). Самые бюджетные — блины со сметаной, сливочным маслом или протертой смородиной, эти добавки стоят по 10 рублей.

Масленица в России началась в понедельник, 24 февраля. Продлится она до 1 марта.

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