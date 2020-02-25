В Татарстане уволили учителя за появление в школе в нетрезвом виде

В Татарстане уволили учителя местной школы за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление образования Азнакаевского района республики.

Ранее в соцсетях появилось видео, как учитель технологии в школе №7 сидит на парте в окружении учеников, пытается что-то рассказать, после чего теряет равновесие и падает с парты на пол. Дети же начинают громко над ним смеяться.

Инцидент произошел 13 февраля в образовательном учреждении города Азнакаево.

Мужчину уволили после проведенной служебной проверки. Кроме того, с учениками, ставшими свидетелями падения учителя, и их родителями была проведена «этическая беседа».

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