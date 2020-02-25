В Москве из квартиры похитили вещи на 1 млн рублей

На северо-западе Москвы грабители вынесли из квартиры в жилом доме вещи более чем на 1 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

Как отмечается, инцидент произошел 24 февраля в на улице Сходненская в районе Южное Тушино.

В полицию обратился индивидуальный предприниматель 1978 года рождения.

По данным следствия, неизвестный подобрал ключ к квартире, проник внутрь и похитил ценные вещи, среди которых ювелирные изделия, наручные часы и три нумизматические монеты царской эпохи.

Ущерб превысил 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

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