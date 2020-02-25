Во Владивостоке семерых россиян с Diamond Princess поместили в карантин

Во Владивостоке 23 февраля семь россиян, вернувшихся с Diamond Princess, поместили в карантин на две недели, сообщает правительство Приморья.

«Все граждане доставлены в инфекционную больницу, где у них взяты анализы на наличие коронавируса», — говорится в ведомстве.

Также отмечается, состояние у всех вернувшихся в норме, жалоб на самочувствие нет. Карантин связан с тем, что люди находились в места очага инфекции.

Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысяч человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров. В центре по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что у некоторых пациентов нет никаких симптомов заболевания, а у других имеются незначительные симптомы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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