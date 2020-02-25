Разозлившийся житель Красноярская выбросил собаку из окна пятого этажа

В Красноярске мужчина выбросил из окна пятого этажа собаку породы той-терьер за то, что та укусила его, пока он спал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городское управление полиции.

Отмечается, что собака принадлежит матери мужчины.

Падение собаки попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как животное полежало на снегу, а затем поднялось и побежало прихрамывая.

По словам мужчины, он разозлился на то, что она укусила его спящего.

После случившегося хозяйка питомца отвезла его к ветеринару.

На данный момент полиция проводит проверку и ждет заключение ветеринаров о состоянии собаки. После этого будет принято процессуальное решение.