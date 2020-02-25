Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину. Об этом сообщает «Громадское радио» со ссылкой на украинский МИД.

По словам начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максима Коваленко, почти все граждане Украины, находящиеся на Diamond Princess, не собираются эвакуироваться на Украину.

Уточняется, что на лайнере находятся 23 украинца, еще двое сейчас в больнице. Все они являются членами экипажа.

«Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину», — заявил Коваленко, добавив, что с еще одним украинцем контакт не был установлен.

Также он отметил, что посольство, МИД и минздрав готовы к тому, что мнение граждан Украины может измениться.

Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысяч человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров. В центре по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что у некоторых пациентов нет никаких симптомов заболевания, а у других имеются незначительные симптомы.

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